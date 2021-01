Serie A: l’Inter batte la Juventus (2-0). Un gol annullato a Ronaldo

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'Inter batte la Juventus e mette pressione al Milan agganciandolo in vetta. Il big match di San Siro finisce 2-0 per la squadra di Conte con un gol nerazzurro per tempo. Bianconeri ko dopo tre vittorie di fila. Gol annullato a Ronaldo all'11' per fuorigioco di Chiesa autore dell'assist Passa l'Inter al 12' con una testata di Vidal su cross teso di Barella. Insiste l'Inter che sfiora il raddoppio col cileno e Lautaro. Nella ripresa arriva il raddoppio interista con Barella imbeccato da Bastoni (52'). - (PRIMAPRESS)