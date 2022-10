Serie A: l’Inter al Meazza spazza via la Sampdoria (3-0) e aggancia provvisoriamente Lazio e Atalanta

(PRIMAPRESS) - MILANO - Serie A: Inter-Sampdoria finisce 3 a 0 e decreta la quarta vittoria consecutiva per i nerazzurri al 'Meazza' battendo la Sampdoria che non ripete la prestazione che ha portato al successo in casa della Cremonese lunedì. Agganciati provvisoriamente Lazio e Atalanta al terzo posto, a 24 punti. Blucerchiati sempre terz'ultimi a quota 6. Inter avanti al 21': corner Calhanoglu per lo stacco vincente di de Vrij. Il raddoppio al 44' col solito Barella (5 reti) che capitalizza un lancio lungo di Bastoni. Nella ripresa, Correa rile- va Lukaku al 68' e al 73' segna. - (PRIMAPRESS)