Serie A: l’Hellas Verona batte sul Bentegodi il Lecce 2-0. Annullato un gol per fuorigioco

VERONA - Il Verona conquista 3 punti preziosi per la sua rincorsa alla salvezza. Ne fa le spese il Lecce, battuto 2-0 al 'Bentegodi'. Hellas sempre terz'ultima ma a quota 12, con il Sassuolo,che deve ancora giocare, a 16. Battuta d'arresto per i salentini dopo il pari col Milan. Annullato gol di Lasagna per fuorigioco Spreca il Lecce con Blin e con Colombo che esaltano i riflessi di Montipò. Passa il Verona con un colpo di testa di Depaoli (40'). Ripresa. Traversa di Ilic che poi sugli sviluppi serve a La- zovic il pallone del raddoppio (54').