Serie A: l’Atalanta vince sul campo della Salernitana 1-0 con il goal di Zapata al 75º

SALERNO - Torna al successo l'Atalanta di Gasperini che passa 1-0 all'Arechi beffando una buona Salernitana. Primo tempo veloce ed equilibrato, con i campani che mettono in difficoltà la Dea con le sue stesse armi,ritmo e aggressività.Chance per Kechrida,Gosens e Mamadou Coulibaly.Nella ripresa granata pericolosi con Gondo e,2 volte, con Obi che,a tu per tu con Musso,manda sul palo (69').A passare al 75' è però l'Atalanta con la girata di Zapata su assist di Ilicic. Nel finale Zappacosta si divora il raddoppio, finisce 0-1.