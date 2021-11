Serie A: l’Atalanta scatenata rifila 5 gol in rimonta allo Spezia (5-2)

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - L'Atalanta rimonta al 'Gewiss' sullo Spezia (5-2) e aggancia l'Inter al 3°posto Graffiano subito gli ospiti (11'):Musso respinge la botta di Verde, la sfera si impenna,sbatte sulla traversa e finisce sui piedi di Nzola,che non perdona.Pari immediato(18'):assist di Zappacosta per Pasalic,implacabile.Nel finale di tempo la Dea mette la freccia (38'):Zapata si fa parare il 1° rigore (ripetuto,giocatori in area) ma non il secondo,a ruota tris ancora di Pasalic (41'). Ripresa. L'Atalanta dilaga con Muriel (83')e Malinovskyi(89').Nzola segna il 5-2 (91') - (PRIMAPRESS)