Serie A: l’Atalanta archiviata la Champions vince a Verona segnando due reti

(PRIMAPRESS) - VERONA - Chiuso il capitolo Champions,l'Atalanta si rituffa nel campionato in casa del Verona e vince 0-2 al Bentegodi nel match del 28° turno. Il primo tempo è stato a senso unico. Silvestri ferma la testata di Romero e si oppone di piede al destro di Zapata,al 33' rigore per la Dea (braccio Dimarco): perfetta l'esecuzione di Malinovskyi. Nel finale è Zapata show: palo al 37',raddoppio al 42' con Lovato battuto sullo scatto e Silvestri fulminato in uscita. Atalanta in pieno controllo anche nella ripresa: Gollini chiude la strada a Lazovic, vicini al tris Muriel e Ilicic (traversa). - (PRIMAPRESS)