Serie A: in una capitale blindata la Lazio si aggiudica il derby con la Roma con una rete di Zaccagni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Serie A. In una Roma blindata dalle forze di polizia si è disputato il derby Lazio-Roma (1-0). La Lazio si aggiudica di misura il derby con la Roma, che gioca un'ora in inferiorità numerica. I biancocelesti si impongono 1-0 e balzano provvisoriamente al secondo posto a 52 punti. Roma quinta a quota 47. Primo tempo senza occasioni e nervoso, tanto che al 32' Ibanez colleziona il secondo cartellino giallo e lascia la Roma in dieci. Due espulsi anche dalle panchine. La Lazio attacca ma fatica a sfondare.Ci prova Luis Alberto da fuori Rui Patricio respinge.Segna Zaccagni su imbeccata di F.Anderson (65').Il Var annulla per fuorigioco un gol alla Roma. - (PRIMAPRESS)