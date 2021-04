Serie A: il Sassuolo batte la Sampdoria 1-0 con un gol in rovesciata di Berardi

(PRIMAPRESS) - MODENA - Quarta vittoria di fila del Sassuolo che al Mapei Stadium batte 1-0 la Samp nell'anticipo serale del 33° turno. Subito lampo di Berardi che calcia al volo,Audero attento (3'). Reazione Samp con Jankto che,in scivolata,colpisce il palo su tiro-cross di Keita (12').Nella ripresa accelera il Sassuolo.Chance per Berardi su assit di Boga, Yoshida s'immola (56'). Neroverdi in vantaggio al 69': Locatelli crossa, Colley tocca di testa,palla a Berardi che in rovesciata mette dentro da due passi. Doriani in affanno,gli emiliani possono fare festa. - (PRIMAPRESS)