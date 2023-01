Serie A: il Napoli capolista torna a vincere 0-2 a Marassi contro la Samp. L’omaggio a Vialli

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Il Napoli dopo soli quattro giorni riscatta il ko con l'Inter e va a vincere 2-0 in casa della Sampdoria, respingendo la Juventus a -7, in attesa dello scontro diretto con i bianconeri al Maradona venerdì prossimi. Doria inchiodato a 9 punti: un passo indietro dopo il successo esterno col Sassuolo. Contatto Murru-Anguissa, il Var richiama Abisso che concede il rigore: Audero mette sul palo il tiro di Politano (6'). Ma il Napoli non si perde d'animo e va in vatnaggio poco dopoi con Osimhen (10° gol) su assist di Mario Rui (19'). Prima del riposo, Rincon falcia Osimhen al limite, rosso diretto (38'). Ritmi blandi nella ripresa. Rigore col Var per il Napoli (mano Vieira), trasforma Elmas (82').

Ma al di là del risultato c'è stato l'omaggio accorato a Gianluca Vialli con uno striscione sulla Gradinata Sud: "Bomber, Campione, Leggenda", così il ricordo dello storico numero 9 della Samp



IL TABELLINO

Sampdoria-Napoli 0-2

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 6,5; Murillo 5,5 (1' st Zanoli 6), Nuytinck 5,5, Murru 5; Leris 5,5, Vieira 6 (38' Paoletti sv), Rincon 4,5, Augello 5,5; Verre 5 (9' st Villar 5,5); Gabbiadini 5,5 (1' st Djuricic 5,5), Lammers 6 (38' st Montevago sv).Allenatore: Stankovic 6

Napoli (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Kim 6 (1' st Rrahmani 6), Juan Jesus 6, Mario Rui 7; Anguissa 6,5 (21' st Ndombele 6), Lobotka 6, Elmas 7 (42' st Raspadori sv); Politano 5,5 (18' st Lozano 6), Osimhen 7, Kvaratskhelia 5,5 (18' st Zielinski 6).

Allenatore: Spalletti 6,5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 19' Osimhen (N), 36' st rig. Elmas (N)

Ammoniti: Murru (S), Murillo (S), Juan Jesus (N), Anguissa (N), Leris (S)

Espulsi: Rincon (S)