Serie A: il Napoli batte il Parma 2-0 ma soffrendo

foto di Vincenzo Di Monda Elmas esulta dopo lo spendido goal dell'1-0

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli batte 2-0 il Parma ed è ora in classifica a pari punti con la Lazio a 37 punti. Partita subito dai ritmi molto bassi, nei primi 20' solo un tiro in porta di Insigne, ma al 32' i partenopei vanno in vantaggio con Elmas su azione personale. Nei primi '45 il Parma non effettua un tiro pericoloso verso la porta di Ospina. Bene il Parma nei primi venti minuti del secondo tempo: al 53' ci prova Cornelius. Gli emiliani cercano di affondare con più convinzione, ma all'82'una conclusione di Politano sporcata da Osorio porta al raddoppio del Napoli. All'85'Bakayoko vicino al gol, poi all'87' palo di Insigne ma il risultato non cambia più e la squadra di Gattuso incassa una vittoria preziosa per il prosieguo del campionato.



IL TABELLINO

NAPOLI-PARMA 2-0

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 5.5, Manolas 6, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6 (32' st Hysaj sv); Elmas 7.5 (32' st Maksimovic sv), Demme 5,5, Zielinski 5,5 (25' st Bakayoko 6); Lozano 6.5, Petagna 5 (18' st Politano 6,5), Insigne 5.5. A disp.: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Lobotka, Osimhen, Cioffi. All.: Gattuso 6.5

Parma (4-3-3): Sepe 6; Conti 5, Osorio 5, Gagliolo 5,5, Pezzella 5,5 (34' st Busi sv); Grassi 5 (1' st Hernani 6), Brugman 5,5 (35' st Man sv), Kurtic 5,5 (36' st Cyprien sv); Kucka 6, Cornelius 4,5, Gervinho 5,5. A disp.: Colombi, Dierckx, Iacoponi, Zagaritis, Sohm, Brunetta, Mihaila, Sprocati. All.: D'Aversa 5

Arbitro: La Penna

Marcatori: 32' Elmas (N), 37' st Politano (N)

Ammoniti: Gagliolo (P), Pezzella (P), Conti (P), Demme (N), Elmas (N), Brugman (P)

Espulsi: -

Note: - - (PRIMAPRESS)