Serie A: il Milan vince con il Benevento 2-0 ed affossa sempre di più i campani

MILANO - Il Milan torna al successo dopo due ko e tiene viva la sua corsa Champions: al Meazza 2-0 al Benevento, sempre più risucchiato in piena zona retrocessione. La partita si sblocca presto: al 6' a segno Calhanoglu su velo di Kessie. E il Milan ha tante chance per raddoppiare, Montipò è pronto su Saelemaekers, Ibra e Leao. Il Benevento prova a reagire, ma sono ancora i rossoneri ad andare vicini al gol con Theo e Ibra.Nella ripresa è ancora duello Ibrà-Montipò, ma sull'ennesima parata è pronto Theo per il tap-in vincente (60').