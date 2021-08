Serie A: il doppio poker della Roma di Mourinho a Salerno e del Milan con il Cagliari (4-1)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Milan supera 4-1 il Cagliari, la Roma passa a Salerno 4-0. A San Siro sblocca Tonali su punizione al 12'. Pareggio dei sardi al 15' con Deiola, il Milan mette la freccia 2' dopo col tiro di Leao che beffa Radunovic per una deviazione. Poi doppietta di Giroud (24' e 43' su rigore) che segna i suoi primi gol italiani. Tutto nella ripresa il poker della Roma all' Arechi. Apre e chiude Pellegrini al 48' e al 79'. In mezzo Veretout al 52' e la girata di Abraham (69') al primo gol in maglia giallorossa. - (PRIMAPRESS)