Serie A: il derby lombardo va all'Inter che batte il Milan 3-0 con un doppietta di Lutaro

MILANO - Nel derby fa festa l'Inter che batte 3-0 il Milan e allunga in testa. Parte forte l'Inter che al 5' è avanti: Lukaku affonda,Kjaer salva in scivolata palla di nuovo al belga che pennella un cross perfetto per la 'zuccata' di Lautaro.Dopo lo sbandamento,reazione Milan con Ibra e Theo. Nella ripresa subito miracoli di Handanovic su Ibra (doppio colpo di testa) e su Tonali.Ma al 57' i nerazzurri raddoppiano con una bella azione chiusa dalla doppietta di Lautaro Il tris in contropiede porta la firma di Lukaku che fa tutto da solo (66').