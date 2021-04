Serie A: il Crotone vince a Parma (3-4) grazie ad un rigore concesso ai calabresi

(PRIMAPRESS) - PARMA - Successo del Crotone a Parma. I calabresi partono a spron battuto e dopo una traversa colpita da Messias vanno in gol al 14' con Magallan di testa.Il Parma reagisce:palo di Hernani che poi pareggia al 29'.Crotone di nuovo avanti con Simy al 42'.Al 46'arriva il tris di Ounas. A inizio ripresa Gervinho accorcia e al 54' Mihaila segna il 3-3. Gli emiliani non approfittano fino in fondo del buon momento, il Crotone riparte e sigla il definitivo vantaggio con Simy (69') sui rigore (fallo di Osorio su Reca). - (PRIMAPRESS)