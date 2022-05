Serie A: il Cagliari esonera Walter Mazzarri. La società sarda aveva inanellato sette sconfitte consecutive

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Il Cagliari esonera Walter Mazzarri. A tre giornate dalla fine il club sardo decide di cambiare allenatore dopo una striscia di sette sconfitte nelle ultime otto gare. I rossoblù sono quartul- timi, in piena lotta per evitare la retrocessione. Mazzarri era subentrato alla guida del Cagliari a settembre, prendendo il posto di Leonardo Semplici. Il club non ha ancora deciso il successore. L'ipotesi più probabile è Alessandro Agostini, allenatore della Primavera. - (PRIMAPRESS)