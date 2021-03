Serie A: gran colpo del Napoli che batte il Milan al Meazza (0-1) con un gol di Politano che fa arrabbiare Donnarumma

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Napoli passa 1-0 al Meazza in casa del Milan. Dopo una fase di studio,si fa vedere il Napoli con Insigne (14') e Zielinski (16'), Donnarumma c'è. Al 29' occasione per Zielinski che mette a lato di sinistro da buona posizione. I rossoneri ci provano con tiri da fuori.Nella ripresa arriva il vantaggio partenopeo con un destro 'strozzato' di Politano su lancio di Zielinski (49'). Reazione Milan che spinge a caccia del pari,chance per Leao (65'), Rebic (70') e T.Hernandez (83'), ma il risultato non cambia: 0-1. - (PRIMAPRESS)