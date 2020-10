Serie A: goleada del Napoli che travolge il Genoa 6-0

Foto di Vincenzo Di Monda Il primo goal di Lozano

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nella seconda giornata di campionato il Napoli travolge il Genoa 6-0. Match subito in discesa per i partenopei al 10' che vanno in goal con Lozano imbeccato da un magistrale cross di Mertens. Subito dopo sempre Lozano sbaglia un goal quasi fatto. Nel primo tempo brutto notizie per il Napoli per l'infortunio di Insigne che deve lasciare il campo per Elmas. Secondo tempo, pochi secondi ed il Napoli raddoppia. Al 46' ancora Napoli con Zielinski. Tris di Mertens al 57', poker ancora con Lozano (65').Quinto gol di Elmas (69'),poi Politano (72'). - (PRIMAPRESS)