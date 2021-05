Serie A: finale con botto dell'Inter che festeggia lo scudetto travolgendo la Samp (5-1)

(PRIMAPRESS) - MILAN - L'Inter già campione d'Italia festeggia il titolo travolgendo la Sampdoria 5-1. Dopo 4' in gol Gagliardini servito da Young,al 14'Hakimi sfiora il bis.Al 26' raddoppia Sanchez, poi guizzo Samp con gol di Keita al 35',ma 1' dopo ancora Sanchez al volo ristabilisce le distanze.Nella ripresa allunga Pinamonti al 61'poi rigore per mani di Silva e rete di Lautaro.Si va avanti a ritmi di tutta tranquillità e al fischio finale i nerazzurri mettono in cascina la 14.ma vittoria casalinga consecutiva. - (PRIMAPRESS)