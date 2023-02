Serie A: è pareggio tra Torino e Cremonese 2-2. In vantaggio i granata con un rigore

(PRIMAPRESS) - TORINO - Posticipo Serie A, Torino-Cremonese 2-2. il posticipo della 23ma giornata tra i granata e la Cremonese ha visto andare in vantaggio il Torino al 41' su rigore con Sanabria per un fallo di Sernicola su Ilic. Dal di- schetto Sanabria spiazza Carnesesecchi. Nella ripresa pari Cremonese con Tsadjout che,dopo un batti e ribatti in area,colpisce di prima col destro,palla sul palo e poi in rete (54'). I grigiorossi al 74' la ribaltano con un gran sinistro di Valeri. Il Toro non ci sta e Singo firma il definitivo 2-2 (79'). - (PRIMAPRESS)