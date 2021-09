Serie A: è la Lazio a vincere il derby capitolino con la Roma (3-2). Ciro Immobile è il regista

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Lazio vince il derby capitolino con Immobile che dispensa palloni da girare in rete. Grande partenza biancoceleste. Cross di Felipe Anderson,Milinkovic-Savic irrompe di testa (10');Immobile scappa e offre a Pedro che piazza nell'angolo basso il gol dell'ex (19').La Roma colpita si scuote. Palo di Zaniolo (27') su angolo,fa meglio Ibanez (41') che gira in rete. Al 63' Immobile semina il panico in area e appoggia a F.Anderson il facile 3-1. Riapre il rigore di Veretout (69', tocco di Akpa su Zaniolo).Decisivo Reina su Zaniolo e Shomurodov. - (PRIMAPRESS)