Serie A: è il 19º scudetto del Milan. Esplosione del tifo rossonero a Piazza Duomo

MILANO - Piazza Duomo gremita,Milano è rossonera E' stata chiusa la fermata metro del Duomo di Milano a causa della piazza gremita di tifosi del Milan. In piazza infatti, dove erano già presenti migliaia di sostenitori del 'Diavolo', sono confluiti altri tifosi che si trovavano davanti alla sede di Casa Milan, in piazza Castello, in piazza Sempione, costantemente seguiti dalle forze dell'ordine. Petardi, fumogeni e fuochi d'artificio al grido "I campioni dell'Italia siamo noi". Il sa- grato è completamente invaso.