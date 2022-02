Serie A: Cagliari-Napoli 1-1. Osimhen entra in campo tardi e strappa il pareggio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Niente aggancio in testa alla classifica: il Napoli pareggia a Cagliari (1-1) e sale a quota 54 punti, pari all'Inter (che ha una partita in meno) e dietro al Milan. Tante assenze per Spalletti che parte con la difesa a tre. La sfida si sblocca nella ripresa con Gaston Pereiro, in rete su evidente errore di Ospina. Nel finale Osimhen segna da subentrato dopo almeno un paio di clamorose chance per il raddoppio del Cagliari. Quarto risultato utile di fila per Mazzarri che aggancia a quota 22 il Venezia. Le cose sarebbero potute andare meglio se la carta Osimhen fosse stata giocata prima da Spalletti ma la preoccuzione del tecnico partenopeo è stata di preservare l'attaccante per la partita di giovedì in Europa League con lo Spartak Mosca (18,45). - (PRIMAPRESS)