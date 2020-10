Serie A, anticipi di campionato: la Fiorentina che batte il Toro (1-0) e niente reti tra Verona e Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il campionato 2020-2021 si apre con il successo della Fiorentina sul Toro,battuto 1-0 al 'Franchi' disputata a porte chiuse. Primo tempo effervescente anche se è mancato lo spettacolo del gol. I viola sfiorano il vantaggio con Kouamé:al 18'manda di poco a lato,al 43' il suo colpo di testa viene fermato da Sirigu,al 46' l’estremo difensore granata gli nega l'1-0 con una parata sorprendente. Toro pericoloso con Berenguer:Dragowski respinge.Ripresa.Rete annullata a Biraghi (fuorigioco), Zaza non sfrutta un errore di Ribery,al 78'Castrovilli firma il gol partita.Cutrone sfiora il 2-0

Senza reti, invece, la 'prima' tra Verona e Roma. I giallorossi hanno un avvio più brillante non riescono a trasformare le azioni in gol. Sciupa Mkhitaryan su un lancio fortuito: l'armeno è chiuso da Silvestri in uscita. Al 45' Mirante riesce a mandare contro la traversa il rasoterra di Tameze. Nella ripresa Di Carmine alza di testa da posizione molto buona. Nel finale festival dei legni. Dimarco, con una 'palombella' colpisce traversa e palo insieme (82'). Spinazzola da fuori centra la traversa (86'). - (PRIMAPRESS)