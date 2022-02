Serie A: Atalanta-Juventus 1-1, un pareggio che lascia la classifica invariata con i bianconeri a+2 sugli orobici

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Serie A: Atalanta-Juventus 1-1. Sportiello vola su Vlahovic,Dybala spedisce a lato di un soffio.Poi escono gli orobici: De Roon (sbilanciato) manda alto da ottima posizione,decisivo intervento di Bonuc- ci su Muriel,nel finale due chances per Boga.Ripresa. Szczesny in allungo su De Roon,Sportiello salva su Vlahovic,Koop- meiners in spaccata non trova il tap-in Poi,doppio botto:punizione vincente Malinovskyi(76'),pari Juve di Danilo(92') - (PRIMAPRESS)