Serie A: all’Olimpico la Juventus rifila 4 reti alla Roma e si piazza al 4º posto

ROMA - La Juventus chiude i conti in casa della Roma con 4 reti a 3. I bianconeri sono al passo dell'Atalanta quarta (sempre a 3 punti).Giallorossi male: un punto in tre partite. Abraham porta avanti la Roma centrando un corner di Veretout (11').Replica Dybala su invito di Chiesa (18'). In avvio di ripresa Mkhitaryan riporta avanti la Roma, deviazione di De Sciglio (48'). Punizione vincente del Pellegrini giallorosso (53'), ma la Juve rimonta:Locatelli (70'),Kulusevski (72) e De Sciglio (77') firmano il sorpasso. Szczesny para rigore a Pellegrini (83')