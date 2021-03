Sei Nazioni: la Scozia travolge l’Italia (52-10). È la sconfitta più pesante ricevuta dagli Highlanders

(PRIMAPRESS) - SCOZIA - Nello stadio di Murrayfield, il match Sei Nazioni, tra Scozia ed Italia ha visto soccombere pesantemente gli azzurri travolti da un punteggio (52-10) che lascia intravedere il senso unico della partita anche se con un buon inizio per Garbisi & co. È arrivata così la sconfitta consecutiva numero 32 per l'Italia nel Torneo, chiuso ovviamente all'ultimo posto e sempre a zero, come nelle ultime due edizioni. Si tratta anche della sconfitta più pesante mai incassata dagli azzurri con la Scozia (il precedente era un 7-48 del 2015 prima della Coppa del Mondo). Da quando è arrivato il c.t. Franco Smith è la decima sconfitta nel Torneo in 10 partite, ma con il record del peggior passivo di punti in una singola edizione: -184 (con 34 mete subite) rispetto al -134 di un anno fa (il record negativo apparteneva all'Italia di Conor O'Shea con -151 nel 2017). La Scozia interrompe invece la serie di due sconfitte consecutive, seguite alla clamorosa vittoria di Twickenham con l'Inghilterra all'esordio che aveva illuso la squadra del c.t. Greg Townsend, che sale a 11 punti (al netto della partita che dovrà essere eventualmente recuperata con la Francia). - (PRIMAPRESS)