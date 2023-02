Sei Nazioni: l’Italia cede all’Irlanda 20-34. Solo qualche indecisione in difesa per gli azzurri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il match del Sei Nazioni disputato oggi allo Stadio Olimpico di Roma tra Italia e Irlanda ha visti la vittoria dei verdi per 34 a 20 Vince, dunque, l’Irlanda per 20-34. Partita equilibrata dove gli Azzurri hanno dimostrato di essere una squadra competitiva dominando nelle mischie ma accusano troppo nei punti d’incontro e hanno pagato qualche leggerezza in difesa, regalando qualche mete facile all’Irlanda. Ottima la prestazione di Capuozzo che ha dato filo da torcere nelle sue fughe verso la metà. - (PRIMAPRESS)