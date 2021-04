Secessione nel calcio europeo: Juve, MIlan e Inter ed altri 9 club creano la Super League

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo strappo si è consumato nella notte con un comunicato ufficiale di ben 12 big club europei di calcio. L'atteso annuncio della nascita della nuova Super League è stato diramato congiuntamente dai 12 Club Fondatori nonostante le minacce del tardo pomeriggio di Uefa, Fifa e Leghe nazionali: "Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai Club Fondatori. Ac Milan, Arsenal FC, Atletico de Madrid, Chelsea FC, FC Barcellona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur hanno aderito in qualità di Club Fondatori. E' previsto che altri tre club aderiranno come Club Fondatori prima della stagione inaugurale, che dovrebbe iniziare non appena possibile". La Fifa "non può che esprimere la sua disapprovazione per una 'lega separatista europea chiusa' al di fuori delle strutture calcistiche internazionali": aveva affermato già nel pomeriggio di ieri la Federazione internazionale del calcio. "Qualsiasi competizione calcistica,nazionale, regionale o globale, dovrebbe sempre riflettere i principi fondamentali di solidarietà, inclusività,integrità",che secondo la Fifa questa nuova iniziativa "non rispetta". - (PRIMAPRESS)