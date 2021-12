Sci, SuperG: in Val 'Isére ancora un trionfo di Sofia Goggia. Italia strepitosa con Curtoni e Brignone

(PRIMAPRESS) - VAL D'ISERE (FRANCIA) - Dopo la spettacolare discesa libera, Sofia Goggia torna con un successo in Super G e confeziona la doppietta sulla Oreiller-Killy. L'Italia è ancora strepitosa, con Elena Curtoni terza e Federica Brignone quarta. Mancata la tripletta fino alla discesa di Ragnhild Mowinckel, che si infila al secondo posto. Shiffrin chiude quinta, Sofia allunga in classifica generale e mostra la sua grande forma in questa stagione ma anche la determinazione di questa atleta. - (PRIMAPRESS)