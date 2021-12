Sci Super G: Federica Brignone vince a St.Moritz. È il 17º successo della primatista in Coppa del Mondo

(PRIMAPRESS) - ST.MORITZ - Nel secondo SuperG femminile a St. Moritz trionfa Federica Brignone (17esimo successo, nuova primatista italiana all time in coppa del mondo, staccata Deborah Compagnoni) davanti ad Elena Curtoni e Mikaela Shiffrin. Sesto tempo per Sofia Goggia, ottava Marta Bassino, nona Francesca Marsaglia. Brutta caduta e grande spavento per Lara Gut-Behrami, poi giunta al traguardo sugli sci. L'azzurra Brignone in 57''81 ha vinto il secondo SuperG in programma questo fine settimana a St. Moritz. Con 17 vittorie in carriera supera così Deborah Compagnoni, diventando l'italiana più vincente di sempre in coppa del mondo. Seconda l'altra azzurra Elena Curtoni in 57"92, mentre terza è giunta l'americana Mikaela Shiffrin in 58"24. Per l'Italia c'è poi il 6/o posto di Sofia Goggia in 58"56 dopo un errore di linea nella parte centrale. Sofia, vista l'uscita della svizzera Lara Gut -Behrami, conserva così da sola il pettorale rosso di leader del SuperG oltre a quello della discesa. Non bastasse - un vero pacchetto di ragazze jet - ci sono anche l'8/o posto di Marta Bassino in 58"64 ed il 9/o di Francesca Marsaglia in 58"65. Appena fuori dalle prime dieci Nicol Delago, 15esima, mentre Karoline Pichler si è classificata 19esima e Nadia Delago 27esima. Out Roberta Melesi. Il Circo bianco delle donne si sposta ora in Val d'Isere per una discesa ed un SuperG nel prossimo fine settimana. Mikaela Shiffrin guida la classifica generale con 525 punti, davanti a Sofia Goggia con 435 punti, che ha scavalcato l’assente Vhlova ferma a 340 punti. - (PRIMAPRESS)