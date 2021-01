Sci: Sofia Goggia vince la gara di discesa libera sulla pista di St.Anton in Tirolo. E' al 3° posto in classifica alla Coppa del Mondo

(PRIMAPRESS) - TIROLO - Sull’impegnativa pista di St.Anton in Arlberg nel Tirolo austriaco, arriva il successo in discesa libera di Sofia Goggia, che dopo la vittoria e il secondo posto in Val d’Isere, è riuscita ad inanellare un’altra vittoria. Per la 25enne bergamasca, campionessa olimpica della specialità, si tratta del nono successo in Coppa del Mondo che gli permette di balzare al terzo posto nella classifica che vede in testa la slovacca Vlhova (oggi 12.a) Completano il podio l'austriaca Tippler e l'americana Johnson. A completare il successo azzurro il 5° posto a sorpresa della 23enne trentina Pirovano, l'8° di Elena Curtoni, il 13° della Bassino e il 15° della Brignone. - (PRIMAPRESS)