Sci: Sofia Goggia sbaglia una porta nella discesa libera a Meribel ed incassa una squalifica amara

(PRIMAPRESS) - MERIBEL (FRANCIA) - Ottimo tempo negli allenamenti e accreditata con tutti i favori dei pronostici ma la pressione le è stata fatale così Sofia Goggia sbaglia una porta ed incassa una squalificata nella discesa libera mondiale di Meribel nell'Alta Savoia in Francia. Una porta sbagliata nella parte bassa della pista quando stava provando a dare tutto per rimediare a centesimi persi ed è scattato l'errore.

Il numero 6 del pettorale di Goggia aveva messo addosso tutti gli occhi: la più veloce nella prima e nell’ultima prova cronometrate in settimana, dominatrice assoluta della stagione nella su pa migliore specialità. - (PRIMAPRESS)