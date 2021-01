Sci: Sofia Goggia porta a casa un'altra vittoria nella discesa e ipoteca sempre di più la Coppa del Mondo

(PRIMAPRESS) - SVIZZERA - Sofia Goggia fa il bis. Nella seconda discesa perfetta di Crans Montana in Svizzera, infila la quarta vittoria consecutiva in discesa in questa stagione. La bergamasca (undicesima vittoria in carriera, 32° podio per lei) aumenta la sua collezione di trofei e bisogna tornare al 2018 con la Vonn per trovare un’alteta capace di 4 successi consecutivi in discesa in Coppa del Mondo. Una Coppa sempre più azzurra visto che con questa vittoria sono già 9 i successi delle italiane in questa stagione grazie anche alle grandi prestazioni di Bassino in gigante. - (PRIMAPRESS)