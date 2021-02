Sci: Sofia Goggia ha lasciato la clinica La Madonnina dopo l’infortunio al ginocchio. “Lavorerò per tornare in pista presto”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sofia Goggia ha lasciato la Clinica La Madonnina di Milano dopo la frattura "composta del piatto tibiale del ginocchio destro" e un intervento per rimuovere una placca al braccio, la sciatrice azzurra ha parlato del suo momento: "È un enorme dispiacere non poter correre con la mia nazione al Mondiale. Lavorerò per tornare presto in pista". - (PRIMAPRESS)