Sci, Sofia Goggia domina nella libera di Lake Louise in Canada davanti a Johnson

CANADA - Arriva il dodicesimo,straordinario successo in Coppa del Mondo di Sofia Goggia. L'azzurra sulle nevi canadesi di Lake Louise domina la prima delle due libere in programma chiudendo con quasi un secondo e mezzo di vantaggio sulla seconda, la statunitense Breezy Johnson. A 1"54, terza, l'austriaca Mjriam Puchner davanti alla connazionale Ramona Siebenhofer. L'ottimo risultato per l'Italia viene completato dalla sesta piazza di Nadia Delago e dall'ottava della sorella Nicol. Federica Brignone chiude 13.ma.