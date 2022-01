Sci: nel SuperG di Cortina Elena Curtoni vince a sorpresa. Distorsione al ginocchio per Goggia

(PRIMAPRESS) - CORTINA - Elena Curtoni si aggiudica a sorpresa il superG di Cortina. La 31enne lombarda, al secondo successo in carriera dopo la discesa di Bansko a gennaio 2022, precede l'austriaca Tippler e la svizzera Gisin. Ai piedi del podio Federica Brignone, prima la scorsa settimana a Zauchensee. Più indietro Bassino (21.ma) e Pichler (24.ma).La statunitense Shif- frin (16.ma) resta leader in CdM. Attimi di paura per Sofia Goggia,protagonista di una brutta caduta a metà gara. La prima diagnosi evidenzia una possibile distorsione al ginocchio sinistro. - (PRIMAPRESS)