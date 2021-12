Sci: Marta Bassino sale sul terzo gradino del podio Gigante di CdM. Trionfo di Sara Hector

(PRIMAPRESS) - COURCHEVEL (FRANCIA) - Marta Bassino terza a Courchevel sale sul podio insieme alla vincitrice del Gigante femminile, Sara Hector,già al comando dopo la prima manche. Per la 29enne svedese, già seconda martedì,si tratta della seconda vittoria in Coppa del Mondo,a distanza di ben sette anni. Alle sue spalle la campionessa americana Mikaela Shiffrin che,approfittando dell'eliminazione di Sofia Goggia nella prima manche, può consolidare la leadership (+115 p. sulla bergamasca). L'ottima terza posizione di Marta Bassino che fa segnare il suo 12° podio in carriera. Nulla di fatto per Federica Brignone che va fuori nella seconda manche. - (PRIMAPRESS)