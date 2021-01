Sci: il tedesco Linus Strasser vince lo slalom a Zagabria davanti a Feller e Schwarz

(PRIMAPRESS) - ZAGABRIA - Linus Strasser vince lo slalom di Zagabria valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021, al termine di una gara nella quale è successo davvero di tutto. Sulla pista croata la temperatura si attesta attorno alla zero, la nebbia domina la scena in maniera più vigorosa minuto dopo minuto ed il tracciato inizia a segnarsi sin da subito. In poche parole si compongono le condizioni ideali per risalite clamorose, e così è, almeno per quel che riguarda Michael Matt che rimonta ben 22 posizioni per issarsi fino alla quarta piazza, mentre il “colpaccio” lo mette a segno Linus Strasser.Il tedesco, ottavo a metà gara, nella seconda discesa è un treno, non sbaglia nulla e fa viaggiare i suoi sci come se la neve fosse impeccabile. In questo modo il ventottenne bavarese non solo conquista il primo podio della sua carriera, ma va addirittura a salire sul gradino più alto. Assieme a lui due austriaci. Chiude secondo, infatti, Manuel Feller con un distacco di 10 centesimi, dopo una ennesima gara di questa stagione nella quale ha saputo unire tecnica a risultati. Terzo, invece, Marco Schwarz a 16 centesimi, a sua volta di nuovo a proprio agio tra i pali stretti. ByMGID.svg - (PRIMAPRESS)