Sci Gigante: vittoria al Sestriere di Marta Bassino davanti alla svedese Hector e la slovacca Vlhova

TORINO - Al Sestriere una strepitosa Marta Bassino trionfa in gigante (2'28"89) superando la svedese Sara Hector (2'29"00) e soprattutto la slovacca Petra Vlhova (2'29"29), che si era aggiudicata la prima manche per appena 7 centesimi. Per l'atleta di Cuneo è la sesta vittoria in Coppa del Mondo. La grande giornata azzurra è completata da Federica Brignone,protagonista di una bella rimonta che la porta dal settimo al quarto posto (2'29"55).In ombra Mikaela Shiffrin,leader della classifi- ca iridata, solo sesta al traguardo.