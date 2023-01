Sci femminile Coppa del Mondo: in Slovenia vince Shiffrin davanti a Federica Brignone

(PRIMAPRESS) - SLOVENIA - Mikaela Shiffrin è ora al vertice della Coppa del mondo di sci alpino femminile insieme alla collega americana Lindsey Vonn dopo aver vinto la seconda gara di slalom gigante a Kranjska Gora, in Slovenia.

La 27enne ha conquistato la sua 82esima vittoria in Coppa del Mondo in carriera in uno stile convincente, andando a casa prima in entrambe le manche per lasciare i suoi rivali dietro di lei, vincendo in un tempo combinato di 1: 52.53.

Shiffrin, che è stata la prima sciatrice a scendere in pista nella corsa mattutina, aveva messo quasi un quarto di secondo tra lei e la sfidante più vicina l'italiana Federica Brignone dopo quella prima manche, con la vincitrice di sabato Valérie Grenier terza. Ciò significava che sarebbero stati gli ultimi tre a percorrere la seconda discesa in ordine inverso.

Grenier non è riuscita a ripetere l'eroismo del giorno prima dopo un paio di grandi scivolate, finendo fuori dal podio mentre è stata una magica Brignone a salire sul secondo podio. - (PRIMAPRESS)