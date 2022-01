Sci: Federica Brignone trionfa nel Super G di Zauchensee davanti a Suter e Raedler

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - Federica Brignone trionfa in superG Federica e coglie la sua 18.ma vittoria in Coppa del Mondo trionfando nel superG di Zauchensee,dopo il 6° posto in discesa. La 31enne lombarda precede di 4 centesimi la svizzera Suter e di 17 l'austriaca Raedler. Ottima quarta Marta Bassini. Tra le prime dieci anche Elena Curtoni, ottava. In 19.ma piazza Sofia Goggia, penalizzata dalla caduta in libera. Solo 28.ma Francesca Marsaglia, a 1"76 da Brignone. Per la classifica di CdM, assente la leader Mikaela Shiffrin, la sua rivale Petra Vlhova ha chiuso 18.ma rosicchiando 13 punti all'americana. - (PRIMAPRESS)