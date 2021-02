Sci: Federica Brignone fa dimenticare Cortina e domina il Super G di Val di Badia

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Federica Brignone domina il superG di Val di Badia e riscatta così il deludente Mondiale di Cortina.La 31enne milanese, vincitrice dell'ultima CdM,conquista così il 16° successo in carriera Alle sue spalle la campionessa svizzera Lara Gut-Behrami,trionfatrice delle due discese in Trentino, che rafforza così la leadership nella classifica generale A completare il successo azzurro quarta Curtoni,quinta Marsaglia,sesta Bassino. Brutte cadute per la norvegese Vickhoff Lie e l'austriaca Schneeberger, finite contro le reti di protezione. - (PRIMAPRESS)