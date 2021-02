Sci: Dominik Paris protagonista assoluto nella Coppa del Mondo di discesa libera a Garmisch

(PRIMAPRESS) - BAVIERA (GERMANIA) - Dominik Paris protagonista assoluto della discesa libera di Coppa del mondo di Garmisch.L'azzurro, alla vigilia dei Mondiali in casa, dopo il terzo posto a Kitzbuehel vince dominando a Garmisch per la prima volta davanti allo svizzero Beat Feuz (a 37 centesimi) e all'austriaco Matthias Mayer (a 40 centesimi) Quarto posto per l'altro austriaco Max Franz e buona quinta posizione per l' altro azzurro Christof Innerhofer che si ferma a 72 centesimi da Paris,tornato al successo dopo 13 mesi. L'ultima volta era stata a Bormio il 29 dicembre - (PRIMAPRESS)