Sci di fondo: Federico Pellegrino si aggiudica in anticipo la Coppa del Mondo nella specialità sprint

(PRIMAPRESS) - ROMA - Federico Pellegrino vince la Coppa del mondo di sci di fondo nella specialità sprint, a distanza di cinque anni dal primo trionfo.Il poliziotto valdostano, attualmente primo nella classifica mondiale, beneficia della conclusione anticipata della competizione. Una vittoria in fondo un po' monca perché la Fis ha annullato le prossime sprint in programma, quindi la stagione si concluderà il 13 e 14 marzo in Engadina.Significa che, con 439 punti contro i 369di Retivykh,l'azzurro si aggiudica la Coppa in anticipo in quanto alla vigilia del Mondiale di Oberstdorf è arrivata la notizia che le finali della Coppa del Mondo di sci di fondo non si disputeranno e ciò permette a "Chicco" Pellegrino di conquistare ufficialmente la sua seconda coppa sprint, bissando il successo ottenuto nella stagione 2015/2016. - (PRIMAPRESS)