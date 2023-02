Sci, Coppa del Mondo: oro per Sofia Goggia e argento per Federica Brignone nella discesa

(PRIMAPRESS) - CRANS MONTANA (SVIZZERA) - Sofia Goggia mette a segno la quinta vittoria stagionale e la numero 22 della carriera. A Crans Montana, l’Italia vive una giornata di gloria, grazie anche allo splendido secondo posto di Federica Brignone, a soli 15 centesimi dalla Goggia, per quella che è la 17esima doppietta azzurra della storia.

Un risultato che lancia le azzurre verso un gran finale di stagione, con Goggia che è sempre più leader della classifica di specialità con 580 punti, 179 in più rispetto a Ilka Stuhec, che oggi non va oltre il nono posto. E mancano solo due discese al termine della stagione.

Al terzo posto si infila, con il pettorale 26, la francese Laure Gauche, a 41 centesimi dalla leader.

Un'ottima gara delle italiane, che piazzano anche Laura Pirovano al settimo posto, a 70 centesimi, al 15/o Marta Bassino con 1″19 di svantaggio, mentre Elena Curtoni è a 1″63 dalla compagna di squadra, seguita da Nadia Delago a 1″72.