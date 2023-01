Sci, Coppa del Mondo: a Cortina il ritorno vincente di Sofia Goggia nella discesa libera

(PRIMAPRESS) - CORTINA D'AMPEZZO - Sofia Goggia torna dopo l'infortunio alla mano e trionfa nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo. La campionessa bergamasca si era presa una pausa per recuperare dall'infortunio alla mano. Con la 21° vittoria sulle Tofane, Goggia raggiunge il primato di Federica Brignone, diciottesima oggi, a pari merito con Nicol Delago. Per la 'valanga rosa' i successi totali sono 119. Goggia ha preceduto di 13 centesimi la slovena Ilka Stuhec e di 36 la tedesca Kira Weidle. In classifica generale, Brignone quarta, Goggia quinta. - (PRIMAPRESS)