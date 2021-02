Sci Alpino: si chiude il sipario sui mondiali di Cortina. L'Austria domina il medagliere seguita dalla Svizzera e Italia al 6° posto

(PRIMAPRESS) - CORTINA - Si chiude oggi 21 febbraio, con la cerimonia dell’ammaina bandiera, eseguito dalla Polizia di Stato, il 46mo Campionato del Mondo di Sci Alpino di Cortina organizzato dalla Fondazione Cortina 2021 in collaborazione con Triumph Group International. La cerimonia vedrà le esibizioni di performer e atleti delle forze armate e di sicurezza, che scenderanno sul tracciato del Druscié A esibendosi in pendenza. Con l’ammaina bandiera di Cortina, lo stendardo della Federazione mondiale di sci sarà consegnato al Comitato organizzatore dei Mondiali di Courchevel-Méribel 2023 in Francia. Questi Campionati del mondo di sci, culminati in piena pandemia di Covid-19 a livello globale, hanno significato ancor di più la volontà di ripartenza e di rilancio internazionale di Cortina d’Ampezzo e dell’intera area dolomitica, dimostrando la passione e il grande amore per un territorio unico al mondo. L’Austria ha chiuso questa edizione dei mondiali con 8 medaglie di cui ben cinque d’oro; la Svizzera si è piazzata seconda grazie ai due titoli di Lara Gut, e l’Italia sesta con l'oro di Marta Bassino in parallelo e l'argento di De Aliprandini in Gigante. - (PRIMAPRESS)