Sci alpino: Mikaela Shiffrin vince in Svezia la sua 87ª gara in carriera. Uno slalom pennellando i pali

(PRIMAPRESS) - SVEZIA - Mikaela Shiffrin, la campionessa americana di sci alpino, ha vinto la sua 87^ gara in carriera, conquistando anche lo slalom. Una vittoria che le consente di diventare l'atleta con più vittorie in Coppa del Mondo. Una gara da leggenda che ha visto la Shiffrin che ha dominato lo slalom, sfiorando i pali sia nella prima che nella seconda manche. Holdener e Swenn Larsson, rispettivamente seconda e terza al traguardo ma a distanze di un secondo. Tra le italiane la migliore è Marta Rossetti, diciannovesima con 8 posizioni recuperate nella seconda manche.

Per l'americana si tratta dell'ennesimo capolavoro della nativa di Vail che si presenta al gran finale di Soldeu. - (PRIMAPRESS)