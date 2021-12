Sci alpino: brilla Dominik Paris nella discesa a Bormio e inanella la settima vittoria di specialità

(PRIMAPRESS) - BORMIO (SONDRIO) - A Bormio Dominik Paris vince sulla Stelvio nella discesa. Il meranese vince la libera sopravanzando il leader di Coppa del Mondo. Odermatt di 24 centesimi. Completa il podio Hintermann. Le 'sorprese' Hemetsberger e Schwaiger precedono il norvegese Kilde,decimo un ottimo Matteo Marsaglia. Per Paris l'ennesima prestazione superlativa sulla pista di Bormio vale il 20° successo in CdM. Sulla Stelvio, in particolare, sei successi in libera e uno in superG. Domani e dopodomani Bormio ospita due superG. - (PRIMAPRESS)