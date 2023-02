Sassuolo-Napoli 0-2: gol di Kvaratskhelia e Osimhen, la capolista a +18

(PRIMAPRESS) - SASSUOLO - La capolista prosegue la marcia inarrestabile e si porta a +18 sull'Ibtwr seconda. Subito grandi emozioni. Kvaratskhelia sblocca al 12': va via in velocità e trafigge Consigli con un rasoterra dal limite. Subito la risposta neroverde,al 14' palo di Laurienté. Palo anche per Osimhen (26') che poco dopo trova il raddoppio sorprendendo Consigli sul suo palo in diagonale (33'). Il nigeriano ha altre tre ottime occasioni per arrotondare.La pressione del Napoli rallenta solo nell'ultima parte di gara.Meret para i tiri di Henrique e Rogerio,Ceide sfiora l'angolino basso. - (PRIMAPRESS)